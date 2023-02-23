ارتفاع فاتورة الأردن النفطية 47.2% خلال 2022

ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 47.2% خلال العام الماضي إلى 3.5 مليار دينار (4.9 مليار دولار) مقارنة مع العام 2021، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الخميس.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية العام 2021 نحو 2.4 مليار دينار.

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ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.