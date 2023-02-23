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حقل نفطي
حقل نفطي

ارتفاع فاتورة الأردن النفطية 47.2% خلال 2022

بلغت قيمة واردات المملكة من النفط ومشتقاته 4.9 مليار دولار

عمان - رويترز
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ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 47.2% خلال العام الماضي إلى 3.5 مليار دينار (4.9 مليار دولار) مقارنة مع العام 2021، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الخميس.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية العام 2021 نحو 2.4 مليار دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

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