أسعار النفط تصعد مدعومة بمخاوف خفض الإمدادات الروسية
رغم زيادة المخزونات في الولايات المتحدة
واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي اليوم الجمعة إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا زيادة المخزونات في الولايات المتحدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.83%، إلى 82.89 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو 0.85%، إلى 376.02 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش.
وأنهى الخامان معاملات أمس الخميس على ارتفاع بنحو 2%، بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25%، في مارس/آذار وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
وخلال الأسبوع انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف، بعد تراجع بنسبة 4%، تقريبا في الأسيوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار، فضلا عن زيادة مخزونات الخام الأميركية لتاسع أسبوع على التوالي.
ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة أسعار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى.
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