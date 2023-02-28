تراجع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 10.7% في يناير

نقلت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية اليومية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة على إحصائيات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي انخفض في يناير/كانون الثاني 10.7% على أساس سنوي إلى 62.7 مليار متر مكعب.

وقال أحد المصادر للصحيفة إن الجزء الأكبر من التراجع كان من نصيب شركة غازبروم التي لديها نحو 15% من احتياطيات الغاز العالمية، نقلاً عن رويترز.