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منشأة غاز في روسيا (رويترز)
منشأة غاز في روسيا (رويترز)
غاز روسيا

تراجع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 10.7% في يناير

شركة غازبروم تمتلك نحو 15% من احتياطيات الغاز العالمية

دبي - العربية.نت
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نقلت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية اليومية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة على إحصائيات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي انخفض في يناير/كانون الثاني 10.7% على أساس سنوي إلى 62.7 مليار متر مكعب.

وقال أحد المصادر للصحيفة إن الجزء الأكبر من التراجع كان من نصيب شركة غازبروم التي لديها نحو 15% من احتياطيات الغاز العالمية، نقلاً عن رويترز.

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