أمين عام "أوبك" يزور العراق للقاء عدد من المسؤولين

وصل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، اليوم الأحد، إلى بغداد، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط هيثم الغيص وصل إلى بغداد، في زيارة تستغرق يومين، بدعوة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني".

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وأشار إلى أن "جدول زيارة الأمين لمنظمة أوبك تتضمن اللقاء بعدد من المسؤولين في بغداد، إضافة إلى زيارة بعض المواقع التاريخية، ومنها قاعة الشعب التي استضافت أول اجتماع تأسيسي للمنظمة عام 1960".

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، رفعت مجددا توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بسبب تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير، مشيرة إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلبا على النمو العالمي.

وقالت أوبك في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3%، دون تغيير عن التوقعات السابقة.

ورغم أنه من شأن زيادة الطلب الصيني أن يدعم سوق النفط، فقد انخفضت أسعار الخام هذا الأسبوع بعد أن أثار انهيار بنك سيليكون فالي قلقا من حدوث أزمة مالية جديدة. وأشارت أوبك إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلبا على الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.