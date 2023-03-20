أسعار النفط
"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لخام برنت إلى 94 دولاراً للبرميل
محللو البنك: أسعار النفط تراجعت على الرغم من فورة في طلب الصين
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خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته للعقود الآجلة لخام برنت مطلع الأسبوع بعد أن تراجعت الأسعار 15% منذ أوائل مارس/آذار بسبب المخاوف المرتبطة بالبنوك ومخاوف الركود.
وذكر بنك الاستثمار في مذكرة بتاريخ 18 مارس/آذار، أنه صار يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 94 دولارا للبرميل في الأشهر الاثني عشر المقبلة، و97 دولارا في النصف الثاني من 2024، انخفاضا من 100 دولار سابقا.
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وقال محللون بالبنك: "أسعار النفط تراجعت على الرغم من فورة في طلب الصين نظرا للضغوط بشأن البنوك ومخاوف الركود ونزوح تدفقات المستثمرين".
كما خفض البنك توقعات طلب أوروبا وأميركا الشمالية في 2023 مع رفع توقعاته بالنسبة للصين.
وأدى ذلك إلى خفض 600 ألف برميل يوميا في تقديرات 2024 مع الإبقاء على توقعات الطلب في 2023 دون تغيير.
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