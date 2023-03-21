بيان جديد حول أحدث تطورات التسرب النفطي غرب الكويت

قالت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة، اليوم الثلاثاء، إن التسرب النفطي الذي وقع غرب البلاد أمس "لا يزال تحت السيطرة" وأن فرق الطوارئ متواجدة في الموقع وتعمل على مدار الساعة.

وذكرت الشركة في بيان أنها نجحت في حصر نطاق التسرب وتبذل أقصى الجهود للسيطرة التامة عليه.

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وأمس أعلنت شركة "نفط الكويت"، حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في غرب البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت، قصي العامر، عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج بالإضافة إلى عدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث.

ونوه العامر بأن الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة.