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نفط الكويت
اقتصاد الكويت

بيان جديد حول أحدث تطورات التسرب النفطي غرب الكويت

الجهود مستمرة في محاولة للسيطرة التامة على التسرب

دبي - العربية.نت
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قالت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة، اليوم الثلاثاء، إن التسرب النفطي الذي وقع غرب البلاد أمس "لا يزال تحت السيطرة" وأن فرق الطوارئ متواجدة في الموقع وتعمل على مدار الساعة.

وذكرت الشركة في بيان أنها نجحت في حصر نطاق التسرب وتبذل أقصى الجهود للسيطرة التامة عليه.

وأمس أعلنت شركة "نفط الكويت"، حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في غرب البلاد.

شركة النفط الكويتية تعلن الطوارئ بسبب تسرب نفطي غربي البلاد  طاقة نفط وغاز شركة النفط الكويتية تعلن الطوارئ بسبب تسرب نفطي غربي البلاد 

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت، قصي العامر، عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج بالإضافة إلى عدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث.

ونوه العامر بأن الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة.

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