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رئيس أرامكو أمين الناصر مناسبة
رئيس شركة أرامكو السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر
أرامكو

رئيس أرامكو: زيادة طاقتنا الإنتاجية سيعزز أمن الطاقة في الصين

أرامكو تستهدف زيادة إنتاجها إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027

دبي - العربية.نت
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أكد رئيس شركة أرامكو السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، على دعم أرامكو لأمن وتطوّر الطاقة في الصين، عبر الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة وباستخدام تقنيات خفض الانبعاثات، التي تُمكّن من تصنيع منتجات منخفضة الكربون، وكيميائيات، ومواد متقدمة.

وأضاف الناصر، خلال كلمته في منتدى التنمية الصيني، أن زيادة أرامكو طاقتها الإنتاجية بمقدار مليون برميل يومياً إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، سيعزز "أمن الطاقة الصيني" على المدى الطويل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أن التحول العالمي للطاقة يحتاج بشدة إلى "بعض الواقعية والوضوح".

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