اقتصاد الكويت
شركة "نفط الكويت" تتعامل مع حريق محدود في بئر نفط
اندلاع حريق بسبب سوء الأحوال الجوية
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قال بيان لشركة نفط الكويت اليوم الأحد إنها تتعامل مع "حريق محدود" في بئر شهد حادث تسرب نفطي في غرب الكويت يوم الاثنين الماضي.
وأضاف البيان أن الحريق اندلع بسبب سوء الأحوال الجوية ولم يتم تسجيل إصابات في موقع الحادث.
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وذكر البيان أن عمليات الشركة في المنطقة لم تتأثر بالحريق.
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