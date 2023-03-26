شركة "نفط الكويت" تتعامل مع حريق محدود في بئر نفط

قال بيان لشركة نفط الكويت اليوم الأحد إنها تتعامل مع "حريق محدود" في بئر شهد حادث تسرب نفطي في غرب الكويت يوم الاثنين الماضي.

وأضاف البيان أن الحريق اندلع بسبب سوء الأحوال الجوية ولم يتم تسجيل إصابات في موقع الحادث.

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وذكر البيان أن عمليات الشركة في المنطقة لم تتأثر بالحريق.