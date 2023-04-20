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الغاز الروسي

احتياطيات "غازبروم" من الغاز تكفي لمدة 100 عام

كانت "غازبروم" رفعت احتياطيات الغاز بمقدار 529.2 مليار متر مكعب في 2022

دبي - العربية.نت
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أكد رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، فيكتور زوبغوف، أن احتياطيات الغاز لدى الشركة تكفي لمدة 100 عام، مشيرا إلى أن في نهاية عام 2022، بلغ احتياطي الغاز القابل للاسترداد 35 تريليون متر مكعب.

وقال زوبغوف، اليوم الخميس، في منتدى المحركات العاملة على الغاز في روسيا: "في نهاية العام الماضي، بلغت الاحتياطيات القابلة للاسترداد لمجموعة غازبروم 35 تريليون متر مكعب من الغاز، أي اليوم لدينا احتياطيات تكفي لـ 100 عام قادمة".

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وأشار زوبغوف إلى أن غازبروم هي الشركة الرائدة في احتياطيات الغاز بين جميع شركات العالم، وفق وكالة تاس.

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وكانت شركة غازبروم ذكرت في وقت سابق، أنها رفعت من احتياطيات الغاز بمقدار 529.2 مليار متر مكعب في عام 2022 بفضل الاستكشاف الجيولوجي. وهكذا، وعلى مدى 18 عامًا على التوالي، عملت شركة غازبروم على ضمان زيادة احتياطيات الغاز بشكل يفوق كميات الإنتاج.

من جانبه أكد رئيس شركة غازبروم، أليكسي ميلر، أن الإنتاج في بعض حقول الشركة سيتوقف في عام 2141.

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