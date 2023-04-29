مسؤول روسي: طائرة مسيرة تسبب حريقًا في خزان نفط بالقرم

اندلع حريق هائل في خزان نفط في شبه جزيرة القرم، بعد أن ضربته طائرة بدون طيار، حسبما أفاد مسؤول عينته روسيا هناك يوم السبت.

ونشر الحاكم الذي عينته موسكو لمدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة البحر الأسود ميخائيل رازفوجاييف، مقاطع مصورة وصورًا للحريق عبر قناته على تطبيق "تليغرام".

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وقال رازوفوجاييف إن الحريق حصل على أعلى مرتبة من حيث مدى تعقيد عملية إخماده، وفق ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".

لم يذكر ما إذا كانت الطائرة المسيرة التي تسببت في الحريق أوكرانية أم لا.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وهي خطوة اعتبرها معظم العالم غير قانونية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تسعى لاستعادة شبه الجزيرة خلال الغزو الروسي الشامل الحالي.

يأتي الحادث بعد يوم من إطلاق روسيا أكثر من 20 صاروخ كروز وطائرتين مسيرتين على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 23 شخصًا على الأقل. لقي جميع الضحايا تقريبا حتفهم عندما سقط صاروخان على مبنى سكني. كان من بين القتلى ثلاثة أطفال.

وقال رازوفوجاييف إن حريق خزان النفط لم يسفر عن وقوع إصابات ولن يعطل إمدادات الوقود في سيفاستوبول.

تعرضت المدينة لمحاولات هجوم منتظمة بطائرات بدون مسيرة، خاصة في الأسابيع الأخيرة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد رازفوجاييف أن الجيش الروسي دمر طائرة أوكرانية غير مأهولة حاولت مهاجمة الميناء وانفجرت أخرى، ما أدى إلى تحطم النوافذ في العديد من المباني السكنية، ولكن بدون إلحاق أي أضرار أخرى.

لم يعلق المسؤولون الأوكرانيون على الفور على حريق خزان النفط. بعد الهجمات السابقة على شبه جزيرة القرم، كانت كييف عادة ما تحجم عن إعلان مسؤوليتها بشكل علني، لكنها أكدت أن للبلاد الحق في ضرب أي هدف ردًا على العدوان الروسي.