"إيني": إيطاليا تحتاج إلى عامين آخرين لاستبدال الغاز الروسي بالكامل

قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، إن إيطاليا تحتاج إلى عامين آخرين لاستبدال الغاز الروسي بالكامل.

وذكر ديسكالزي: "في الوقت الحالي، استبدال الغاز الروسي جزئي، وسيستغرق استبداله بالكامل عامين"، حسبما نقلت عنه صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.

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وأضاف: "لم يكتمل العمل بعد لأننا استبدلنا 30 مليار متر مكعب (من حوالي 40 مليار متر مكعب). والأمر ليس بهذه السهولة، لأنه في السنوات الثماني الماضية، لم يتم تحفيز الإنتاج المحلي، وفقدنا الغاز الذي كنا ننتجه في إيطاليا، ولم نروج للاستثمارات في قطاع الغاز"، وفقا لوكالة تاس.

وأوضح ديسكالزي أن الاستبدال السريع للغاز الروسي أصبح ممكنا بفضل العلاقات التاريخية لإيطاليا مع دول مثل مصر وأنغولا والجزائر وجمهورية الكونغو وموزمبيق وليبيا، حيث حافظت الشركة على وجودها "منتجة 70% للسوق المحلية".

هذا وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، في وقت سابق، أن "الاعتماد على الغاز الروسي تم تجاوزه إلى حد كبير".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيطالية أعلنت، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عن هدف التخلص التدريجي من الغاز الروسي بالكامل بحلول منتصف عام 2024.