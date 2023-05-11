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"أوبك" - تعبيرية
أوبك

"أوبك" ترفع مجددا توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط

سيرتفع 800 ألف برميل يوميا في 2023

لندن - رويترز
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رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس توقعاتها مرة أخرى لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد، إلا أنها تركت إجمالي الطلب العالمي على النفط مستقرا وعزت ذلك لاحتمال تراجع نموه في مناطق أخرى.

وقالت "أوبك| اليوم الخميس إن طلب الصين على النفط سيرتفع 800 ألف برميل يوميا في 2023 (ارتفاعا من 760 ألفا في التقرير السابق).

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وأبقت المنظمة على توقعات النمو الاقتصادي العالمي في 2023 دون تغيير عند 2.6% ،وذكرت أن إنتاجها من النفط تراجع 191 ألف برميل يوميا في أبريل إلى 28.6 مليون برميل يوميا.

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