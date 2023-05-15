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شركة توتال إنرجيز (رويترز)
شركة توتال إنرجيز (رويترز)
نفط وغاز

"توتال إنرجيز" تتفق مع "سورينام" على تقاسم إنتاج النفط بمنطقتين بحريتين

"باراديس أويل" المملوكة لدولة التنقيب تشارك بنسبة 40%

دبي - العربية.نت
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قالت عملاقة النفط الفرنسية توتال إنرجيز، اليوم الاثنين، إنها توصلت إلى اتفاق مع دولة سورينام بشأن كيفية تقاسم الإنتاج في منطقتين بحريتين في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.

وذكرت توتال إنرجيز في بيان أنها سوف تشارك بنسبة 40% في تشغيل المنطقتين البحريتين 6 و8 إلى جانب شركة قطر للطاقة التي ستشارك بنسبة 20%، بينما ستشارك بارادايس أويل التابعة لشركة النفط المملوكة للدولة في سورينام (ستاتسولي) بواقع 40%.

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وقالت شركة النفط المملوكة للدولة في سورينام (ستاتسولي) يوم 9 مايو الجاري، إنها وقعت عقدين لمشاركة الإنتاج في منطقتين بحريتين مع شركتي "توتال إنرجيز" الفرنسية و"قطر للطاقة" القطريةوفقا لـ "رويترز".

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وأوضحت "ستاتسولي" في بيان أنه بموجب اتفاقيتي التشغيل المشترك الموقعتين مع "توتال إنرجيز" و"قطر للطاقة" فيما يتعلق بالمنطقتين البحريتين رقمي 6 و8، فإنها ستمنح "حقوق التنقيب والتطوير والإنتاج" للشركتين القطرية والفرنسية.

وأضافت أنها ستشارك عبر شركة (بارادايس أويل) التابعة لها بنسبة 40%، بينما ستتحمل "توتال إنرجيز" و"قطر للطاقة" التكاليف في مرحلة التنقيب.

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