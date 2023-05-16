لبنان والعراق يمددان اتفاقا لتوريد الوقود

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض اليوم الثلاثاء إن العراق وافق على الاستمرار في توريد زيت الوقود الثقيل إلى لبنان لمدة عام آخر وزيادة حجم الإمدادات بنسبة 50% إلى 1.5 مليون طن متري.

وأضاف فياض، أن العراق وافق أيضا على اتفاق تجاري لتزويد لبنان بمليوني طن متري إضافية من زيت الوقود.

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