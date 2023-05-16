نفط وغاز
لبنان والعراق يمددان اتفاقا لتوريد الوقود
وزير الطاقة اللبناني: العراق وافق على زيادة حجم الإمدادات بنسبة 50% إلى 1.5 مليون طن متري
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قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض اليوم الثلاثاء إن العراق وافق على الاستمرار في توريد زيت الوقود الثقيل إلى لبنان لمدة عام آخر وزيادة حجم الإمدادات بنسبة 50% إلى 1.5 مليون طن متري.
وأضاف فياض، أن العراق وافق أيضا على اتفاق تجاري لتزويد لبنان بمليوني طن متري إضافية من زيت الوقود.
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