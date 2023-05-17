نفط وغاز
ألمانيا: نرغب في تنويع إمدادات الطاقة عبر التعاون مع قطر
أول زيارة لمسؤول ألماني رفيع المستوى لقطر منذ الانتقادات التي وجهتها برلين للدوحة أثناء استضافته لنهائيات كأس العالم
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء إن بلادها ترغب في تأمين احتياجاتها من الطاقة من خلال التعاون مع قطر.
وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "ستساعدنا إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر على تنويع مصادر الطاقة في ألمانيا... نرغب في استقرار إمدادات الطاقة من خلال العلاقة مع قطر".
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وهذه أول زيارة لمسؤول ألماني رفيع المستوى لقطر منذ الانتقادات التي وجهتها برلين للبلد الخليجي أثناء استضافته لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام الماضي.
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