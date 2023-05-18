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شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
شعار شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
نفط وغاز

"سوناطراك" الجزائرية تمنح كونسورتيوم "بتروفاك إتش.كيو.سي" عقدا بـ 1.5 مليار دولار

أكدت أن العقد يتضمن بناء مجمع سينتج 550 ألف طن سنويا من البولي بروبيلين

دبي - العربية.نت
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قالت "سوناطراك" الجزائرية المنتجة للنفط والغاز في بيان إنها منحت كونسورتيوم بتروفاك إتش.كيو.سي عقدا بقيمة 1.5 مليار دولار.

يتعلق العقد ببناء مجمع سينتج 550 ألف طن سنويا من البولي بروبيلين.

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وأضاف البيان أنه ينبغي أن يبدأ المشروع في غضون 42 شهرا ومقره في مدينة أرزيو بغرب الجزائر.

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كانت شركة "سوناطراك" الجزائرية، وقعت عقدا مع شركة "وانهوا كيميكال" الصينية لإمداد مجمع "وانهوا" للبتروكيماويات بغاز البترول المسال.

وقالت "سوناطراك" في بيان، إن العقد يتعلق بتموين منتظم للسوق الآسيوية بغاز البترول المسال الجزائري "مما يمثل تحولا مهما بالنسبة للصادرات الجزائرية من غاز البترول المسال"‭‭.‬‬

وأضافت الشركة أن العقد "يسمح أيضا بإدراج مرجع سعر غاز البترول المسال الجزائري في أكبر سوق إقليمية في العالم".

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