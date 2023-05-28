تراجع قيمة واردات الأردن من النفط 0.4% في الربع الأول

قال بيان صادر في الأردن اليوم، إن قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته تراجعت بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 758.2 مليون دينار (1.06 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022.

وكانت فاتورة الأردن من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 761.3 مليون دينار.

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ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، وفق ما أوردته "رويترز".

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان، الأسبوع الماضي، استئناف نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن.

وأضافت الوزارة أنه تم نقل 80 ألف برميل حتى الآن من النفط العراقي.