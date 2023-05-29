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اقتصاد العراق

7.7 مليار دولار قيمة صادرات العراق من النفط الخام في أبريل الماضي

متوسط سعر البرميل 78.058 دولار

دبي - العربية.نت
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سجلت صادرات العراق من النفط الخام لشهر أبريل الماضي بلغت 98.63 مليون برميل، بإيرادات بلغت نحو7.7 مليار دولار، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان أمس إن مجموع في بيان أمس إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أبريل/ نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق تجاوز 98 مليون برميل معدل سعر البرميل الواحد بلغ 78.058 دولار وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

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وذكرت أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث.

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