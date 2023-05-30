أمين عام أوبك: لا نستهدف سعراً محدداً للنفط

أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، هيثم الغيص، لموقع شانا الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية، أن "أوبك" لا تستهدف مستوى سعر محدد لأسعار النفط.

وردا على سؤال عن خفض إنتاج "أوبك" الطوعي وتأثيره على أسعار النفط، قال الغيص: "في أوبك... لا نستهدف مستوى سعر معينا. كل أفعالنا.. كل قراراتنا تُتخذ من أجل تحقيق توازن جيد بين العرض والطلب على النفط عالميا".

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كانت السعودية وأعضاء آخرون في "أوبك+"، التي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، في أوائل أبريل/نيسان عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل إجمالي تخفيضات "أوبك+" إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات "رويترز".

وفي سياق آخر، قال الغيص، إن المنظمة سترحب بعودة إيران الكاملة إلى سوق النفط عندما تُرفع العقوبات عنها.

وإيران عضو في "أوبك" رغم أن صادراتها النفطية تخضع لعقوبات أميركية تهدف إلى كبح جماح برنامج طهران النووي.

وأضاف الأمين العام هيثم الغيص، الذي يزور طهران للمرة الأولى، أن إيران لديها القدرة على إنتاج كميات كبيرة من النفط في غضون فترة زمنية قصيرة.

ونقل موقع شانا الناطق باللغة الإنجليزية عنه قوله "نرى أن إيران عضو مسؤول بين أفراد أسرتها، الدول في مجموعة "أوبك". وأنا واثق من أننا سنعمل معا على نحو جيد وبالتنسيق لضمان الحفاظ على التوازن في السوق لتظل "أوبك" على النهج الذي سلكته على مدار السنوات العديدة الماضية".