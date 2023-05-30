الوزراء العراقي يخصص 416.9 مليون دولار لبناء أنبوب التصدير البحري الثالث

قالت الحكومة العراقية في بيان، إنها وافقت، اليوم الثلاثاء، على تخصيص 416.9 مليون دولار "لمشروع إنشاء أنبوب التصدير البحري الثالث".

وكانت شركة نفط البصرة الحكومية العراقية تعاقدت مع شركة رويال بوسكاليس الهولندية لبناء خط الأنابيب الذي تبلغ طاقته التشغيلية مليوني برميل يوميا.

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جدير بالذكر أن صادرات العراق من النفط الخام لشهر أبريل الماضي بلغت 98.63 مليون برميل، بإيرادات بلغت نحو7.7 مليار دولار، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وقالت وزارة النفط العراقية إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أبريل/ نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق تجاوز 98 مليون برميل معدل سعر البرميل الواحد بلغ 78.058 دولار، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وذكرت أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث.