"لوبريف" توقع اتفاقية مع "أرامكو" لتوريد كميات إضافية من الزيت الخام المختزل

أعلنت شركة "أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف" عن قيامها بتوقيع اتفاقية معدّلة لاتفاقية توريد اللقيم الإلحاقية المؤرخة في 1 يوليو2021 وذلك لتوريد كميات إضافية من الزيت الخام المختزل تقدر بـ 5 آلاف برميل يومياً من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

وسيؤدى الاتفاق إلى زيادة مجموع كميات الزيت الخام المختزل الموّرد إلى مرفق لوبريف في مدينة ينبع من 45 ألف برميل يومياً إلى 50 ألف برميل يومياً، وذلك على حسب توافر المنتج.

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وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيادة في كميات الزيت الخام المختزل جزء من مبادرة تحول الأعمال، والتي تتماشى مع برنامج التحول الذي أطلقته أرامكو السعودية لمشاريعها المشتركة.

وأوضحت أن الاتفاقية تنص على توريد كميات إضافية من الزيت الخام المختزل تصل إلى 5 آلاف برميل يومياً من أرامكو السعودية والذي يستخدم كلقيم لإنتاج زيوت الأساس والمنتجات الثانوية في مرفق"لوبريف" في مدينة ينبع، وستكون تكلفة توريد اللقيم حسب المعادلة المتفق عليها والمرتبطة بأسعار السوق.

وتسري الاتفاقية اعتبارا من 12- 11 - 1444 ه لمدة (12) شهراً وتجدد تلقائيًا لفترات متتالية من (12) شهراً ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الطرفين بموجب أحكام الإنهاء الواردة في اتفاقية توريد اللقيم لينبع.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي ابتداءً من الربع الثاني لهذا العام 2023، إلا أنه لا يمكن تحديد الأثر بدقة، حيث إنه يعتمد على أسعار بيع زيوت الأساس.

وسينتج عن الكميات الإضافية من الزيت الخام المختزل زيادة محتملة في أحجام زيوت الأساس قدرها 88 ألف طن سنوياً من الفئة الثانية و5 آلاف طن سنويا من الفئة الأولى "برايت ستوك".