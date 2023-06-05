أسعار النفط تقفز أكثر من دولارين للبرميل بعد خفض إنتاج "أوبك+"

قفزت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ساعات من تعهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى اعتبارا من يوليو/تموز، ولحقت 6 دول، هي: (روسيا، والعراق، وسلطنة عُمان، والإمارات، والجزائر، والكويت) بقرار السعودية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.29 دولار أو ما يعادل 3% لتسجل 78.42 دولار للبرميل عند الساعة 22:19 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولار للبرميل.

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وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.27 دولار أو ما يعادل 3.2% ليسجل 74.01 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولار للبرميل.

كانت مجموعة "أوبك+"، قد أعلنت أن أعضاء التحالف سيخفضون مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية.