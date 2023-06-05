أسعار النفط تقفز أكثر من دولارين للبرميل بعد خفض إنتاج "أوبك+"
خام برنت يتجه صوب 80 دولاراً للبرميل
قفزت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ساعات من تعهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى اعتبارا من يوليو/تموز، ولحقت 6 دول، هي: (روسيا، والعراق، وسلطنة عُمان، والإمارات، والجزائر، والكويت) بقرار السعودية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.29 دولار أو ما يعادل 3% لتسجل 78.42 دولار للبرميل عند الساعة 22:19 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولار للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.27 دولار أو ما يعادل 3.2% ليسجل 74.01 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولار للبرميل.
كانت مجموعة "أوبك+"، قد أعلنت أن أعضاء التحالف سيخفضون مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية.
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