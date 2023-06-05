اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
منصات نفط (iStock)
منصات نفط (iStock)
أسعار النفط

أسعار النفط تقفز أكثر من دولارين للبرميل بعد خفض إنتاج "أوبك+"

خام برنت يتجه صوب 80 دولاراً للبرميل

سنغافورة – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قفزت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ساعات من تعهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى اعتبارا من يوليو/تموز، ولحقت 6 دول، هي: (روسيا، والعراق، وسلطنة عُمان، والإمارات، والجزائر، والكويت) بقرار السعودية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.29 دولار أو ما يعادل 3% لتسجل 78.42 دولار للبرميل عند الساعة 22:19 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولار للبرميل.

مادة اعلانية

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.27 دولار أو ما يعادل 3.2% ليسجل 74.01 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولار للبرميل.

"أوبك بلس" تخفض إنتاجها لعام 2024 بـ 1.4 مليون برميل طاقة أوبك بلس "أوبك بلس" تخفض إنتاجها لعام 2024 بـ 1.4 مليون برميل

كانت مجموعة "أوبك+"، قد أعلنت أن أعضاء التحالف سيخفضون مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل سينجح حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في إبعاد ترمب عن الانتخابات القادمة؟ هل سينجح حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في إبعاد ترمب عن الانتخابات القادمة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط