تحالف "أوبك+" يمنح روسيا مستوى أساس أعلى للإنتاج

قال تحالف "أوبك+" يوم الثلاثاء، إنه منح روسيا مستوى أساس أعلى‭ ‬ لإنتاج النفط بعد موافقتها على العمل مع عدد من المؤسسات البحثية والوكالات لمراجعة أرقام إنتاجها.

وتستخدم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مستويات الأساس المتعلقة بإنتاج النفط لتحديد المستويات التي يبدأ من عندها خفض الإنتاج. وتوقفت روسيا عن إعلان أرقام إنتاجها من النفط منذ أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

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ومن شأن رفع مستوى الأساس أن يساعد روسيا على إنتاج كميات من النفط تفوق ما جرى الاتفاق عليه من قبل.

وقال تحالف "أوبك+" إنه بناء على أحدث الأرقام تم تعديل إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.949 مليون برميل يوميا لشهر فبراير/شباط 2023 بدلا من 9.828 مليون برميل يوميا في السابق.

وتابع التحالف: "سيُعتبر هذا مستوى الإنتاج المحدث المطلوب من روسيا اعتبارا من يناير 2024 إلى ديسمبر 2024".

وسوف تساعد هذه الخطوة روسيا على رفع الإنتاج بواقع 120 ألف برميل يوميا أو ستة ملايين طن سنويا وهو ما يكفي لتغذية مصفاة نفط صغيرة.

وكانت منظمة "أوبك" قد وافقت في وقت سابق من هذا الشهر على تمديد خفض الإنتاج الحالي حتى العام المقبل.

وأشار بيان "أوبك" إلى أن الإنتاج الروسي وصل إلى 9.533 مليون في مايو/أيار 2023، أي أقل بنحو 0.416 مليون عن فبراير/شباط 2023 وأقل قليلا من الخفض الطوعي البالغ 0.5 مليون الذي تعهدت به البلاد في أبريل/نيسان 2023.