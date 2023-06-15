مصفاة الزور الكويتية تطرح زيت وقود للتحميل

قالت مصادر تجارية اليوم الخميس إن مصفاة الزور الكويتية طرحت عطاء لبيع زيت وقود للتحميل في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول، في خطوة تأتي بينما تواصل المصفاة مساعيها لتشغيل وحدتها الثالثة لتقطير الخام.

ويراقب المتعاملون في السوق عطاءات مصفاة الزور لزيت الوقود منخفض الكبريت عن كثب، إذ تستعد المصفاة لأن تصبح من كبار مصدري زيت الوقود منخفض الكبريت عند تشغيلها بالكامل، ويؤثر حجم صادرات المصفاة على معنويات السوق في آسيا.

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وقالت المصادر إن المصفاة عرضت زيت وقود منخفض الكبريت بحد أقصى من محتوى الكبريت يبلغ 0.5% للتحميل في النصف الثاني من عام 2023 في عطاء يغلق في 19 يونيو/حزيران، وفق وكالة "رويترز".

وأضافت المصادر أن الكميات التي سيتم تحميلها كل شهر غير ثابتة، وسيتم التفاوض بشأنها فيما بعد.

وباعت المصفاة في آخر عطاءاتها لزيت الوقود منخفض الكبريت 100 ألف إلى 120 ألف طن للتحميل بين 17 و18 يونيو/حزيران، وفقا للسجلات.

ومن المتوقع تشغيل الوحدة الثالثة في المصفاة في يوليو/تموز على أقرب تقدير، حسب لمصدر مطلع.