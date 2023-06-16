اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مناسبة
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
أوبك

وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" لا يستهدف سوى استقرار الأسواق

الأمير عبدالعزيز بن سلمان: التوافق هو المبدأ الأساسي لـ"أوبك+"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وتحالف "أوبك+" لا يستهدفان سوى استقرار الأسواق بما فيه منفعة للمنتجين وللصناعة البترولية ومفهوم أمن الطاقة.

وأضاف الوزير في احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس أوبك في بغداد: "التوافق هو المبدأ الأساسي لـ"أوبك+" ولولاه ما كنا سنتمكن من الحفاظ على استقرار الأسواق في ظل التقلبات الاقتصادية".

مادة اعلانية

وذكر الأمير عبد العزيز أن "قرارات "أوبك+" في الأسبوع الماضي تمت بتوافق جماعي سيعيد لنا كـ"أوبك" و"أوبك+" ترتيب وضعنا الداخلي"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

أسعار النفط تتجه للصعود بعد خسارتين أسبوعيتين طاقة أسعار النفط أسعار النفط تتجه للصعود بعد خسارتين أسبوعيتين

وأضاف أن آليات "أوبك+" بما فيها المستحدثة خلال الاجتماع الأخير "ستمكننا من أن نستمر في المحافظة على دور "أوبك" و"أوبك+" الفاعل وتمكينهما من القيام بواجباتهما بما في ذلك تحقيق العدالة لجميع الأعضاء".

وقال الوزير أيضا إن تلك الآليات "مُمكِّنة للأعضاء التي ستستمر في الاستثمار، وسيكون هذا الاتفاق وآلياته معينة لتلك الدول في أن تستثمر، وأيضا مطمئنة لمن سيستثمر معها بأنها لن تتعطل ولن تتوقف، بل سيكافأ من سيستثمر بأن يُمكَّن من زيادة حصته في اتفاقيات "أوبك+" القادمة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تغيرت عادات المصريين بسبب الأزمة الاقتصادية؟ هل تغيرت عادات المصريين بسبب الأزمة الاقتصادية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط