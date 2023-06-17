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الروبل الروسي
نفط وغاز

"روسنفت" الروسية تتحول لاستخدام الروبل واليوان في المدفوعات النفطية مع الصين

روسيا تضغط من أجل استخدام العملات الوطنية في التجارة مع الدول الأخرى

موسكو - رويترز
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قالت شركة "روسنفت" أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا إنها تحولت مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية للنفط والغاز إلى استخدام الروبل واليوان في المدفوعات النفطية.

وضغطت روسيا من أجل استخدام العملات الوطنية في التجارة مع الدول الأخرى في إطار سعيها لإنهاء الاعتماد على اليورو والدولار.

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وتعرضت روسيا لسلسلة من العقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط والذي وصفته بأنها "عملية عسكرية خاصة"

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