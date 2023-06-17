"روسنفت" الروسية تتحول لاستخدام الروبل واليوان في المدفوعات النفطية مع الصين

قالت شركة "روسنفت" أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا إنها تحولت مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية للنفط والغاز إلى استخدام الروبل واليوان في المدفوعات النفطية.

وضغطت روسيا من أجل استخدام العملات الوطنية في التجارة مع الدول الأخرى في إطار سعيها لإنهاء الاعتماد على اليورو والدولار.

مادة اعلانية

وتعرضت روسيا لسلسلة من العقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط والذي وصفته بأنها "عملية عسكرية خاصة"