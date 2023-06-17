نفط وغاز
"روسنفت" الروسية تتحول لاستخدام الروبل واليوان في المدفوعات النفطية مع الصين
روسيا تضغط من أجل استخدام العملات الوطنية في التجارة مع الدول الأخرى
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت شركة "روسنفت" أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا إنها تحولت مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية للنفط والغاز إلى استخدام الروبل واليوان في المدفوعات النفطية.
وضغطت روسيا من أجل استخدام العملات الوطنية في التجارة مع الدول الأخرى في إطار سعيها لإنهاء الاعتماد على اليورو والدولار.
مادة اعلانية
وتعرضت روسيا لسلسلة من العقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط والذي وصفته بأنها "عملية عسكرية خاصة"
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
النفط يسجل مكاسب أسبوعية 2.4%.. وبرنت يغلق قرب 77 دولاراًأسعار النفط تعززت هذا الأسبوع بفضل آمال في نمو الطلب من الصين طاقة
-
"ناسداك" يسجل 8 أسابيع من المكاسب وسط تفاؤل بشأن أسعار الفائدةمؤشر "ناسداك" يرتفع 0.68% إلى 13689.57 نقطة أسواق المال
-
الروبل الروسي يهوي لأدنى مستوياته في أكثر من 14 شهرا أمام الدولارالعملة الروسية لم تتأثر بإبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة عند 7.5% أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية