شراكة جزائرية روسية بمليار دولار لاستغلال حقلين نفطيين

كشف المدير العام لشركة النفط الجزائرية "سوناطراك" توفيق حكار، أنه سيتم الشروع في استغلال حقلي محروقات، بجنوب شرقي حاسي مسعود، بالشراكة مع "غازبروم" الروسية في 2028، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار يقارب مليار دولار.

أوضح حكار أن "سوناطراك" تعمل مع "غازبروم" على تطوير الحقلين المكتشفين برقعة حقل "العسل" (حوالي 140 كلم جنوب شرقي حاسي مسعود)، "عبر إرساء مناقصات من أجل الحفر وبناء المصانع لمعالجة الغاز الطبيعي، ومن المنتظر أن يكون أول إنتاج سنة 2028".

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ولفت المسؤول إلى أن سوناطراك و"غازبروم" عملتا على "وضع خطة للتطوير وتمكنتا في شهر يوليو/تموز 2022 من إنهائها وإرسالها إلى الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات من أجل اعتمادها، وتم ذلك في الشهر نفسه"، وفق صحيفة "الشعب" الجزائرية.

وكشف السيد حكار أن الخطة "تعتمد على استثمار حوالي 950 مليون دولار على مرحلتين من أجل إنتاج حوالي 2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، وأكثر من ألف طن يوميا من المكثفات، وتقريبا أكثر من 220 طن من غاز البترول المسيَّل".

واعتبر المسؤول الجزائري أن هذا الإنتاج "سيعزز الشراكة بين الطرفين وكذلك تعزيز الإنتاج الوطني من المحروقات، لأن هناك طلب كبير اليوم على الغاز الطبيعي في السوق الدولية، وهذا يمكنن من تثمين هذه الموارد المكتشفة بين الطرفين".

وأكد حكار أن "غازبروم" شريك موثوق لـ"سوناطراك"، وأنهما يعملان سويا على تطوير بعض الاكتشافات والرقع الموجودة في الجزائرخاصة وأنه سيكون هناك طلب مهم على الغاز في السنوات المقبلة.