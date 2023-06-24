روسيا و أوكرانيا
حاكم فورونيج الروسية: اندلاع نيران في خزان وقود داخل مستودع نفط بالمنطقة
أكثر من 100 رجل إطفاء و30 وحدة من المعدات تعمل في موقع الحريق
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قال حاكم منطقة فورونيج الروسية، اليوم السبت، إن خدمات الطوارئ تحاول إخماد نيران اندلعت في خزان وقود داخل مستودع نفط.
وأضاف ألكسندر جوسيف، حاكم المنطقة على "تليغرام" إن أكثر من 100 رجل إطفاء و30 وحدة من المعدات تعمل في موقع الحريق.
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وقال مصدر أمني روسي لرويترز في وقت سابق من اليوم السبت إن مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة سيطروا على منشآت عسكرية في مدينة فورونيج، التي تبعد نحو 500 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو.
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