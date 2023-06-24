اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حريق بمستودع نفط في دونيتسك (رويترز)
حريق بمستودع نفط
روسيا و أوكرانيا

حاكم فورونيج الروسية: اندلاع نيران في خزان وقود داخل مستودع نفط بالمنطقة

أكثر من 100 رجل إطفاء و30 وحدة من المعدات تعمل في موقع الحريق

موسكو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال حاكم منطقة فورونيج الروسية، اليوم السبت، إن خدمات الطوارئ تحاول إخماد نيران اندلعت في خزان وقود داخل مستودع نفط.

وأضاف ألكسندر جوسيف، حاكم المنطقة على "تليغرام" إن أكثر من 100 رجل إطفاء و30 وحدة من المعدات تعمل في موقع الحريق.

مادة اعلانية

وقال مصدر أمني روسي لرويترز في وقت سابق من اليوم السبت إن مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة سيطروا على منشآت عسكرية في مدينة فورونيج، التي تبعد نحو 500 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد تمرده.. ما سر اختيار قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين دخول روستوف؟ بعد تمرده.. ما سر اختيار قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين دخول روستوف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط