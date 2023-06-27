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مشروع الطاقة الشمسية التابع لشركة سكاتك النرويجية في منطقة بنبان بمصر
مشروع الطاقة الشمسية التابع لشركة سكاتك النرويجية في منطقة بنبان بمصر
اقتصاد مصر

مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 42% طاقة متجددة بحلول 2030

الانتهاء من التحديث الثاني لخطة المساهمات المحددة وطنياً بشأن مزيج الطاقة

دبي - العربية.نت
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أعلنت اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية في مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة "NDCs" فيما يخص نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، في إطار التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء والطاقة المتجددة.

وقالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان، إن المجلس وافق على التوصيات، التي قدمتها وزارة البيئة، من خلال تقرير مفصل بشأن "تحديث خطة المساهمات الوطنية" لتكون نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء 42% بحلول عام 2030.

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وتابعت: "وذلك بعد نجاح وزارات: الخارجية، والبيئة، والتعاون الدولي، في التفاوض مع الجانب الأميركي والألماني وعدد من الدول الأوروبية الأخرى قبل مؤتمر المناخ COP27، للحصول على منح وتمويلات ميسرة بقيمة 500 مليون يورو كمساهمة في محور الطاقة ببرنامج "نوفي"، في إطار تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، من خلال خطة لتطوير الشبكة؛ من أجل استيعاب 10 غيغاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة".

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وأضافت أنه من المتوقع حشد 10 مليارات دولار من القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة.

وكانت وزيرة البيئة قد استعرضت، خلال الاجتماع، تفاصيل التقرير الذي يعد خطوة تسهم في فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة، وحشد آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف؛ حيث استهدف التحديث تعديل سيناريو الانبعاثات للوصول إلى نسبة 42% طاقات متولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035.

وزيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء إلى 80 مليون طن مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون بدلا من 70 مليون طن، مقارنة بخط الأساس عام 2030، على أن يكون هذا الخفض لصالح تنفيذ التزامات "خطة المساهمات الوطنية المحدثة"، من خلال زيادة حجم تلك الطاقات، والتقليل من عدد المحطات التي تستخدم الوقود الأحفوري.

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