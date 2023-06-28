تداول برنت بخصم عن سعر خام دبي للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020

قالت مصادر تجارية إن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت ليجري تداولها بخصم عن الأسعار المعروضة لخام دبي اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وسط مخاوف من يؤدي ارتفاع يلوح في الأفق لأسعار الفائدة إلى ضعف النمو والطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكرت المصادر، أن مبادلات العقود الآجلة لبرنت إلى خام دبي لشهر أغسطس/آب تراجعت إلى خصم يتراوح بين 4 و8 سنتات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة. وكان فارق السعر عند علاوة قدرها 47 سنتا عند إغلاق السوق أمس الثلاثاء.

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وقالت المصادر إن الفارق تقلص بشكل حاد وسط عمليات بيع قوية لخام برنت بسبب مخاوف من زيادة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مما يؤثر على النمو العالمي والطلب على الوقود، في حين ظل خام دبي قويا نسبيا.

وارتفع خام دبي مقابل برنت وسط توقعات بتقلص المعروض من الشرق الأوسط بعد أن قالت السعودية إنها ستخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو/تموز إلى 9 ملايين برميل يوميا في أكبر خفض في سنوات.