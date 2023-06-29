النفط يستقر بعد صعود حاد إثر نقص كبير في مخزونات الخام الأميركي

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد ارتفاع حاد أمس بفعل انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركية، وذلك في ظل تحول الأنظار مجددا إلى زيادة أسعار الفائدة التي تضعف النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.1% إلى 74.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:32 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2% مسجلة 69.67 دولار للبرميل.

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وكان خاما القياس ارتفعا حوالي 3% أمس الأربعاء بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو/حزيران، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض المخزونات 1.8 مليون برميل.

وكرر قادة أكبر بنوك مركزية في العالم التأكيد أمس الأربعاء على اعتقادهم في أنه ستكون هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر من أجل ترويض التضخم الجامح لكنهم قالوا إنهم يعتقدون أن بمقدورهم فعل ذلك دون التسبب في ركود.

ولم يستبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع الفائدة مجددا في الاجتماع التالي للبنك، بينما عززت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التوقعات برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة التاسعة على التوالي في يوليو/تموز.

وساهم في زيادة الضغط على أسعار النفط استمرار تراجع الأرباح السنوية للشركات الصناعية في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمعدل في خانة العشرات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام إذ نال تراجع الطلب من هوامش الأرباح.