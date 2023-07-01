أميركا تشتري 3.2 مليون برميل نفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي

قالت وزارة الطاقة الأميركية على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، إنها اشترت 3.2 مليون برميل من النفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي.

يأتي ذلك بينما تعاود إدارة الرئيس جو بايدن ملء المخزون النفطي ببطء بعد أن سحبت كميات كبيرة منه العام الماضي.

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وفي يونيو الماضي، منحت وزارة الطاقة الأميركية عقوداً لخمس شركات لتوريد أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد.

وذكرت الوزارة أنه سيتم توريد 3.1 ملايين برميل من النفط الخام في أغسطس بمتوسط سعر للبرميل عند 73 دولارا، وهو أقل من متوسط السعر عند 95 دولارا للبرميل والذي تم فيه بيع خام الاحتياطي الاستراتيجي في العام الماضي.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في مايو عن خطة لشراء النفط الخام في خطوة لإعادة ملئ مخزون الطوارئ بعد سحب قياسي له في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.