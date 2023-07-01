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مخزونات نفط أميركية (iStock) مناسبة
مخزونات نفط أميركية
نفط وغاز

أميركا تشتري 3.2 مليون برميل نفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي

إدارة بايدن تعاود ملء المخزون النفطي ببطء بعد أن سحبت كميات كبيرة منه العام الماضي

واشنطن - رويترز
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قالت وزارة الطاقة الأميركية على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، إنها اشترت 3.2 مليون برميل من النفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي.

يأتي ذلك بينما تعاود إدارة الرئيس جو بايدن ملء المخزون النفطي ببطء بعد أن سحبت كميات كبيرة منه العام الماضي.

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وفي يونيو الماضي، منحت وزارة الطاقة الأميركية عقوداً لخمس شركات لتوريد أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد.

أميركا تشتري 3 ملايين برميل لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي طاقة نفط وغاز أميركا تشتري 3 ملايين برميل لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

وذكرت الوزارة أنه سيتم توريد 3.1 ملايين برميل من النفط الخام في أغسطس بمتوسط سعر للبرميل عند 73 دولارا، وهو أقل من متوسط السعر عند 95 دولارا للبرميل والذي تم فيه بيع خام الاحتياطي الاستراتيجي في العام الماضي.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في مايو عن خطة لشراء النفط الخام في خطوة لإعادة ملئ مخزون الطوارئ بعد سحب قياسي له في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.

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