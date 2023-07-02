اقتصاد العراق
صادرات النفط العراقي تسجل أكثر من 7 مليارات دولار في يونيو
توقعات بتصدير العراق 3.5 مليون برميل نفط يوميا خلال عام 2023
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قالت وزارة النفط العراقية في بيان، إن صادرات البلاد من النفط الخام بلغت نحو 100 مليون و59 الفا و52 برميلاً في يونيو/ حزيران الماضي بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس السبت، أن معدل التصدير اليومي بلغ 3.335 مليون برميل في يونيو الماضي.
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وتستند ميزانية العراق لعام 2023 إلى سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.
وتحدد الميزانية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأميركي عند 1300 دينار مقابل الدولار. وسيظل هذا ساريا حتى 2025، لكنه سيكون قابلا للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبا على إيرادات النفط.
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