"أدنوك للغاز" ترسي عقوداً بـ 1.34 مليار دولار لإنشاء خط أنابيب جديد

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، اليوم الاثنين، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 1.34 مليار دولار أميركي على شركة "بيتروفاك الإمارات" وتحالف شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة "كات" الدولية المحدودة لتوسعة شبكة خطوطها لأنابيب الغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه بموجب هذا العقد، سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد، الذي سيتم إنشاؤه في إطار برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات، من طول شبكة خطوط أنابيب أدنوك الحالية التي تبلغ 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر.

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وأضافت الشركة أن هذه الزيادة ستتيح نقل كميات أكثر من الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية في الدولة. كما ستدعم هذه التوسعة الاستراتيجية نمو شركة "أدنوك للغاز" ومواصلة جهودها في توفير إمدادات غاز مستدامة تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، و وزيادة توسعها في السوق والوصول إلى عملاء جدد.

ويتضمن برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات (ESTIDAMA) عدة حزم، وبعد ترسية أعمال الحزمة الأولى في عام 2021 واستكمال أعمالها التي تضمنت إجراء تعديلات مبكرة للأنابيب بنجاح في 2023 ، ستشمل الحزمتان الثانية والثالثة اللتان تم التعاقد على تنفيذهما الآن، إنشاء خطوط أنابيب جديدة ومحطة ضغط غاز جديدة في حبشان. وستقوم المحطة الجديدة بضخ الغاز لتغذية الشبكة لتوفير إمدادات مستمرة من الغاز لتلبية احتياجات العملاء الرئيسيين في جميع أنحاء الإمارات.

وتهدف خطة "أدنوك" الرئيسية للغاز المتكامل إلى ربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في الإمارات، لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية. وتتضمن الخطة استخدام مناهج وتقنيات جديدة لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة.