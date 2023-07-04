اقتصاد الجزائر
الجزائر تبحث التعاون مع "روساتوم"الروسية في مجال الطاقة النووية
ضمن اجتماع وزير الطاقة الجزائري ومدير عام الشركة بالشرق الأوسط
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بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري ، محمد عرقاب، مع المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم" (ROSATOM)، ألكسندر فورونكوف، سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة النووية.
وقالت وزارة الطاقة في بيان إن المباحثات التي جرت، أمس الاثنين بمقر الوزارة، وتناولت وضع علاقات التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة النووية واستخداماتها لأغراض توليد الطاقة أو للأغراض السلمية وآفاق تطويرها".
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وشكل هذا اللقاء فرصة للطرفين لمناقشة "سبل تعزيز إجراءات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وتطوير الطاقة الكهرو نووية، وكذا في مجال تعزيز القدرات في مجال التكوين والسلامة والأمن النوويين" وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
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