العراق يعلن حفر واستصلاح 86 بئراً نفطية

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز حفر واستصلاح 86 بئراً نفطية.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية خالد حمزة، إن "الشركة حققت أعمال حفر البئر الرابعة والعشرون في الحقل بعمق 3079 مترا بالتعاون مع شركة Halliburton".

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وأضاف أن "ذلك يأتي ضمن العقد المبرم مع شركة نفط البصرة لحفر 43 بئرا نفطية في حقل مجنون النفطي"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح أن "ملاكات شركة الحفر العراقية أكملت أعمال الحفر والاستصلاح لعدد 86 بئرا نفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023"، مشيراً إلى أن "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة تمكنت من حفر 34 بئرا نفطية، واستصلاح 52 بئرا نفطية خلال العام الجاري".

وقال إن "حجم العمل تم تنفيذه من خلال 10 مشاريع قيد الإنجاز موزعة على حقول نفطية في شمال ووسط وجنوب العراق لصالح شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة في العراق".