وزير الطاقة السعودي: المملكة لم تعد "المنتج المرجّح" بل "أوبك+" تلعب هذا الدور
الأمير عبدالعزيز بن سلمان: خفض الصادرات الروسية كان قراراً طوعياً ولم يفرض عليهم
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن السعودية لم تعد "المنتج المرجّح" بل "أوبك+" تلعب هذا الدور.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته في الندوة الدولية الثامنة لمنظمة أوبك في فيينا، على الاستمرار في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة.
وقال وزير الطاقة إن بيانات وكالة الطاقة الدولية ومراجعاتها تؤدي إلى اختلال في السوق.
وأوضح أن خفض الصادرات الروسية كان قراراً طوعياً ولم يفرض عليهم.
وقالت السعودية يوم الاثنين الماضي، إنها ستمدد العمل بتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة مليون برميل يوميا حتى أغسطس/آب، بينما تطوعت روسيا بخفض مستويات الإنتاج والتصدير في الشهر نفسه بمقدار 500 ألف برميل يوميا والجزائر بواقع 20 ألفا.
ويبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج حاليا أكثر من 5 ملايين برميل يوميا أو ما يعادل 5% من مجمل إنتاج النفط العالمي.
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