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وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مناسبة
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
أوبك

وزير الطاقة السعودي: المملكة لم تعد "المنتج المرجّح" بل "أوبك+" تلعب هذا الدور

الأمير عبدالعزيز بن سلمان: خفض الصادرات الروسية كان قراراً طوعياً ولم يفرض عليهم

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن السعودية لم تعد "المنتج المرجّح" بل "أوبك+" تلعب هذا الدور.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته في الندوة الدولية الثامنة لمنظمة ⁧أوبك⁩ في فيينا، على الاستمرار في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة.

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وقال وزير الطاقة إن بيانات وكالة الطاقة الدولية ومراجعاتها تؤدي إلى اختلال في السوق.

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وأوضح أن خفض الصادرات الروسية كان قراراً طوعياً ولم يفرض عليهم.

وقالت السعودية يوم الاثنين الماضي، إنها ستمدد العمل بتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة مليون برميل يوميا حتى أغسطس/آب، بينما تطوعت روسيا بخفض مستويات الإنتاج والتصدير في الشهر نفسه بمقدار 500 ألف برميل يوميا والجزائر بواقع 20 ألفا.

ويبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج حاليا أكثر من 5 ملايين برميل يوميا أو ما يعادل 5% من مجمل إنتاج النفط العالمي.

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