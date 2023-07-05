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هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك
هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك
أوبك

الغيص: "أوبك" تتشاور مع 4 دول جديدة للانضمام لعضويتها

الغيص: نتطلع لزيادة عدد الدول الأعضاء بما يسهم في تقوية "أوبك"

دبي - العربية.نت
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كشف أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، عن تطلع المنظمة لزيادة عدد الدول الأعضاء، حيث تم التشاور مع دول أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك حتى الآن للانضمام للمنظمة بما يسهم في تقوية "أوبك".

وقال الغيص في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي في نسخته الثامنة الذي انطلق اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، إن المشاورات مع الدول الجديدة من خارج المنظمة تسهم في تعزيز تماسك وتقوية "أوبك".

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وأشار إلى أن المنظمة لا تستهدف انضمام عدد معين من الدول ولكن تستهدف دولا لديها نفس التوجه الاستراتيجي حول المحافظة على أسواق النفط واستقرارها، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

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وأوضح أمين عام "أوبك"، أن الدول الأربع التي تم التشاور معها متكاتفة مع المنظمة منذ العام 2017 ومرت بتحديات نوعية خلال انهيار الأسواق وجائحة كورونا في العام 2020، وبالتالي جميع هذه الدول لديها الهدف المشترك الذي يصب في مصلحة استقرار أسواق النفط.

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