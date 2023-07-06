مشاورات لـ"أوبك"مع دول خارجها لدعم استقرار أسواق النفط

عقد وزراء الطاقة والنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"أمس ، اجتماعًا لحضور ندوة "أوبك" الدولية الثامنة في العاصمة النمساوية فيينا التي تعقد سنويًّا.

وتم خلال الاجتماع مراجعة أوضاع السوق، واتفقوا على مواصلة التشاور مع نظرائهم من خارج أوبك، من خلال الآليات المعمول بها فعليًّا، بما في ذلك اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري للدول من أوبك وخارجها، وذلك مواصلةً لجهودهم المستمرة لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول.

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كما أعرب الوزراء عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية لتمديدها الخفض التطوعي الذي قدَّمته،البالغ مليون برميل في اليوم، ليشمل شهر أغسطس، كما قدَّموا الشكر للاتحاد الروسي للخفض التطوعي الإضافي للصادرات الذي قدَّمه بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا، والجزائر للخفض التطوعي الإضافي الذي قدمته، البالغ 20 ألف برميل يوميًّا في شهر أغسطس من عام 2023م، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".