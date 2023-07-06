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مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
مصفاة الزور في الكويت (رويترز- أرشيف)
نفط وغاز

"كيبك" الكويتية تبدأ تشغيل وحدة للتقطير في "مصفاة الزور"

في خطوة تمهيدية لبدء تشغيل المصفاة بكامل طاقتها

دبي - رويترز
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أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" على "تويتر" اليوم الخميس تشغيل وحدة تقطير النفط الخام رقم 21 في مصفاة الزور، مضيفة أن هذه خطوة تمهيدية لبدء تشغيل المصفاة بكامل طاقتها.

كانت "كيبك" قد أعلنت في 12 أبريل/نيسان الجاري أن عمليات تشغيل مصفاة الزور "تواجه تحديات فنية بسيطة أدت إلى توقف جزئي.

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يذكر أن تشغيل المصفاة الأولى انطلق في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

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