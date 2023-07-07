اكتمال محطات الطاقة الشمسية للمرحلة الأولى في "وجهة البحر الأحمر"

أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية" عن اكتمال تركيب ما يزيد عن 750 ألف لوح شمسي في 5 محطات للطاقة الشمسية المخصصة لتشغيل المرحلة الأولى من وجهة "البحر الأحمر"، والتي تشتمل على 16 فندقا ومتاجر تجزئة ومناطق ترفيهية وجميع مرافق البنية التحتية الداعمة، وذلك تأكيدًا على التزامها البيئي الطموح المتمثل باعتمادها بالكامل في تشغيل وجهاتها المستدامة على الطاقة المتجددة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "البحر الأحمر الدولية" جون باغانو، إن التزام الشركة منذ البداية بأن تتبنى نهجًا مختلفًا فيما تقوم به، وكان تطوير أكبر وجهة سياحية في العالم تعتمد مرافقها بالكامل على الطاقة المتجددة جزءا أساسيًا من هذا الالتزام.

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وأوضح باغانو، أنه اكتمل تركيب جميع الألواح الكهروضوئية الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية الخمسة اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى من وجهة "البحر الأحمر"، ما يضمن أن رؤيتها في تطوير الوجهة السياحية الأولى في المنطقة، تعمل بالطاقة المتجددة فقط، مبينا أنها تعدّ سابقة من نوعها، إذ إنه لم يتم تنفيذ أي مشروع بهذا الحجم باستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية في أي مكان في العالم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتقع إحدى محطات الطاقة الشمسية بالقرب من منتجع "سيكس سينسيز الكثبان الجنوبية"، وهو أول الفنادق التي سيتم افتتاحها في وجهة "البحر الأحمر" خلال الأشهر المقبلة، ويتم حاليًا تشغيل مرافق المنتجع باستخدام الطاقة الشمسية بالفعل.

كما توجد محطتان بالقرب من منتجع "دزرت روك الجبلي"، و"فندق جزيرة شيبارة"، وستعمل محطتان أخريان ذاتا حجم أكبر على توفير الطاقة الكافية لبقية المنتجعات و15 فيلا شاطئية في قرية ترتل باي (مدينة الموظفين).

وتعمل "البحر الأحمر الدولية" على إنشاء أكبر منشأة تخزين للبطاريات في العالم بقدرة 1,200 ميغا واط في الساعة، ما سيمكن وجهة "البحر الأحمر" من الاستقلال بشكل تام عن محطة الكهرباء الوطنية، حيث يمكنها الاعتماد على مصدر الطاقة الخاصة بها والذي يتم توليده بالطاقة الشمسية.