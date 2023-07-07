مصدر: تخفيض روسيا لصادرات النفط في أغسطس لا يتطلب خفضاً بالإنتاج

قال مصدر حكومي لرويترز، اليوم الجمعة، إن تعهد روسيا الأخير بخفض صادرات النفط لن يتطلب خفضا مماثلا في الإنتاج.

وقالت ثلاثة مصادر على الأقل في شركات نفط روسية، إنه لا توجد أوامر بخفض الإنتاج على نحو أكبر.

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وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك يوم الاثنين، إن روسيا ستخفض صادراتها النفطية بواقع 500 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.

وردا على سؤال في وقت لاحق عما إذا كان إنتاج النفط سينخفض أيضا الشهر المقبل، قال المتحدث باسم نوفاك "500 أخرى".

غير أن المصدر الحكومي قال إن روسيا لن تحتاج إلى خفض الإنتاج على نحو أكبر.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه ليس مخولا بالتحدث إلى وسائل الإعلام "لن تضطر روسيا على الأرجح إلى خفض الإنتاج في أغسطس بسبب زيادة الاستهلاك في السوق المحلية. وكما نعلم، الأسعار ترتفع ولا يوجد ما يكفي من الوقود".

ولم ترد وزارة الطاقة أو شركات النفط الكبرى بعد على طلبات للتعليق.