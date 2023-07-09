أميركا تعتزم شراء 6 ملايين برميل لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي

تعتزم الولايات المتحدة شراء 6 ملايين برميل إضافية من النفط لإعادة ملء احتياطياتها الاستراتيجية.

تأتي عمليات الشراء، المقرر إجراؤها في شهري أكتوبر ونوفمبر، في الوقت الذي وصل فيه احتياطي النفط في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاما بعد انخفاض قياسي قدره 180 مليون برميل في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

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وبحسب بيانات "بلومبرغ"، اشترت وزارة الطاقة الأميركية 3.2 مليون برميل من النفط تسليم شهر سبتمبر بسعر 72 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن تشتري الوزارة نحو 12 مليون برميل هذا العام.

وفي يونيو الماضي، منحت وزارة الطاقة الأميركية عقوداً لخمس شركات لتوريد أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد.

وذكرت الوزارة أنه سيتم توريد 3.1 مليون برميل من النفط الخام في أغسطس بمتوسط سعر للبرميل عند 73 دولارا، وهو أقل من متوسط السعر عند 95 دولارا للبرميل والذي تم فيه بيع خام الاحتياطي الاستراتيجي في العام الماضي.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في مايو عن خطة لشراء النفط الخام في خطوة لإعادة ملء مخزون الطوارئ بعد سحب قياسي له في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.