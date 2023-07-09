"الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" توقع اتفاقاً لتمويل واردات بنغلادش من النفط

وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - على خطة تمويل سنوية مع حكومة بنغلاديش بمبلغ 1.4 مليار دولار، وذلك خلال الزيارة الرسمية لوفد رفيع المستوى من بنغلاديش مؤخرًا لمقر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في جدة.

وخُصصت خطة التمويل لتسهيل استيراد شركة "بنغلاديش للبترول" المنتجات البترولية، للفترة من شهر يوليو 2023 حتى شهر يونيو 2024، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتعد هذه الاتفاقية شهادة على الشراكة الناجحة طويلة الأمد بين الطرفين وستضمن خطة التمويل أمن الطاقة لأحد الاقتصادات الأسرع نموًّا في جنوب آسيا، وجزءًا من التزام المؤسسة بدعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء فيها، وتقديم الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات عملائها.