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خاص

"الدولية الإسلامية" للعربية: مصر حصلت على تمويلات تتجاوز 15 مليار دولار

يجري التواصل مع وزارة المالية للمشاركة في إصدارات الصكوك الإسلامية

دبي - العربية.نت
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وقعت مصر اتفاقا تمويليا بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وسيتم توظيف هذا المبلغ لتمويل مشتريات السلع الغذائية والمواد البترولية.

وفي مقابلة مع "العربية" قال هاني سنبل رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، إن الاتفاقية الجديدة مع مصر تستهدف تمويل قطاع الطاقة والسلع الغذائية.

وأكد سنبل، على أن التمويلات التي حصلت عليها مصر من المؤسسة تتجاوز 15 مليار دولار.

وأشار إلى دعم المؤسسة لمصر خلال عام 2022 لتمويلات إضافية بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.

وتابع: "بدأنا منذ أيام تنفيذ الاتفاقية الإطارية مع مصر التي ترفع سقف التمويل إلى 6 مليارات دولار".

وأضاف أن المؤسسة تركز في دعم القطاع الخاص على دعم القطاع المالي والبنوك ومشروعات الطاقة.

وأفاد بأن المؤسسة تتواصل مع وزارة المالية للمشاركة في إصدارات الصكوك الإسلامية.

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