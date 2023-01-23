"الملا" للعربية: فائض الميزان التجاري البترولي لمصر 3 مليارات دولار في 2022

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن إجمالي التمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لقطاع البترول بلغ 10 مليارات دولار.

وأضاف الملا في مقابلة مع "العربية"، أن شراء المنتجات البترولية لم يعد قاصرا على الدول المشاركة في البنك الإسلامي للتنمية.

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وأوضح أن فائض الميزان التجاري البترولي وصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار خلال 2022.

وتوقع الوزير أن تصل صادرات مصر البترولية إلى أكثر من 18 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأشار إلى إجراء محادثات مع وزارة المالية ومؤسسات دولية لتحديد سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الجديد.

وبين الملا أنه جاري تقييم احتياطيات اكتشافات حقول الغاز الجديدة.

كما توقع وزير البترول المصري، الإعلان عن اكتشافات غاز جديدة قريبا شرق وغرب المتوسط، وجار العمل عليها حاليا.