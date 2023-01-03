وزير البترول للعربية: ارتفاع الأسعار عالميا سيكون له انعكاس تسعير الوقود في مصر

قال وزير البترول المصري طارق الملا في مقابلة مع قناة "العربية"، إن بلاده بصدد الإعلان تفصيليا عن اكتشافات جديدة للبترول والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الملا، أنه سيتم العمل على الإسراع في عمليات الاستكشاف لأنها ستكون لها عوائد اقتصادية كبيرة.

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وأوضح أن بلاده قامت بإنتاج أكثر من 50 مليون طن من الغاز الطبيعي في عام 2022، مؤكدا الاستمرار في عمليات البحث والاستكشاف.

وعن أسعار المواد البترولية في مصر، قال الملا، إن خفض سعر صرف الجنيه المصري، وارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا، ستكون له انعكاسات علي اجتماع لجنة تسعير الوقود خلال الفترة المقبلة.

"سنعمل مع دول الجوار والشركات العالمية لزيادة الاستكشافات خلال الفترة المقبلة"، بحسب وزير البترول المصري.

وأشار الملا إلى أن إجراءات ترسيم الحدود مع ليبيا ما زالت مستمرة، وتهدف إلى استقرار عمليات الطرح الجديدة في المنطقة، مشيراً إلى أن ترسيم الحدود مع قبرص ساهم في استكشاف حقل ظهر، كما أن ترسيم الحدود مع اليونان للوصول لأقصى حدود اقتصادية للمياه الإقليمية لمصر ليتم طرحها في مزايدات عالمية.