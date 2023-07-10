"قطر للطاقة" توقع اتفاقية لتزويد "إينوك" الإماراتية بالمكثفات لمدة 10 أعوام

أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم الاثنين توقيع اتفاقية لتوريد المكثفات لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) على مدى 10 سنوات.

وبموجب الاتفاقية ستورد شركة الطاقة القطرية المملوكة للدولة ما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات، وهي من المنتجات الثانوية للغاز الطبيعي، لمجموعة "إينوك" اعتباراً من يوليو/تموز 2023.

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وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقةسعد بن شريدة الكعبي في بيان: "سعدنا بتوقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لبيع المكثفات، وهو ما سيعزز من علاقة قطر للطاقة مع شركة بترول الإمارات الوطنية التي تعود إلى عام 2008".

وأضاف البيان "تسمح شروط الاتفاقية للأطراف بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، حيث من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي".

ويأتي الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات وإعادة فتح السفارتين بعد سنوات من قطع العلاقات.