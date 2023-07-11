إدارة معلومات الطاقة الأميركية ترفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023
ارتفعت التوقعات لنمو الطلب إلى 1.76 مليون برميل يومياً
رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 بواقع 170 ألف برميل يوميا إلى 1.76 مليون برميل يوميا.
وفي توقعها الشهري، خفضت الإدارة تقديرها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 بمقدار 60 ألف برميل يوميا إلى 1.64 مليون برميل يوميا.
وقال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر للنفط والغاز في نيجيريا، إن من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة 23% حتى 2045.
وأضاف أن قطاع النفط العالمي يحتاج لاستثمار 12.1 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها، لكنه ليس في طريقه للوصول لهذا المستوى من الاستثمارات.
ووصف الدعوات لتقليل أو منع التمويل لمشروعات النفط الجديدة بأنها دعوات تفتقر إلى الحكمة والواقعية، إذ إن العالم بحاجة لجميع أشكال الطاقة لتلبية الطلب العالمي.
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