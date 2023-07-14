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روسيا نفط (آيستوك)
نفط روسيا (آيستوك)
نفط روسيا

مصدران: روسيا تضع خططا لخفض صادرات النفط في أغسطس

موسكو تعهدت بخفض الصادرات 500 ألف برميل يوميا في أغسطس

موسكو - رويترز
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من المقرر أن تنخفض صادرات النفط الروسية من الموانئ الغربية بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل مقارنة مع مستويات يوليو/تموز، في مؤشر على التزام موسكو بتعهدها بتخفيضات جديدة للإمدادات تزامنا مع خطوة مماثلة أعلنتها السعودية، حسبما أفاد مصدران مطلعان على خطط التصدير اليوم الجمعة.

وتقلص مجموعة "أوبك+"، التي تضم بلدان "أوبك" ومنتجين كبارا على رأسهم روسيا، الإمدادات منذ نوفمبر/تشرين الثاني لدعم الأسعار.

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وتعهدت موسكو هذا الشهر بخفض الصادرات 500 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، بينما مددت السعودية تخفيضات الإنتاج البالغة مليون برميل يوميا.

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ومن المقرر أن تنخفض شحنات النفط في يوليو/تموز من الموانئ الغربية، مثل بريمورسك وأوست لوجا في بحر البلطيق ونوفوروسيسك في البحر الأسود، إلى 1.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر مقارنة مع 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران و2.4 مليون برميل يوميا في مايو/أيار.

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